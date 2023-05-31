россия запретила вывозить из страны гильзы и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В соответствии с постановлением правительства рф, из россии запрещено вывозить патроны и гильзы для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзы для патронов определенных калибров к нарезному огнестрельному оружию, сообщается на сайте российского правительства, передает УНН.
Детали
"В россии введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Постановление об этом подписал глава правительства михаил мишустин", - говорится в сообщении.
Этот запрет, как указано, не касается "вывоза патронов и гильз, необходимых для обеспечения деятельности вооруженных сил рф", а также других военных формирований и подразделений.
Напомним
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские оккупанты не смогут часто повторять “представления” в виде массированных ракетных атак.