росія заборонила вивозити з країни гільзи та патрони
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Відповідно до постанови уряду рф, з росії заборонено вивозити патрони та гільзи для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для патрони певних калібрів до нарізної вогнепальної зброї, повідомляють на сайті російського уряду, передає УНН.
Деталі
"У росії введено тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільз для набоїв до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів. Постанову про це підписав голова уряду михайло мішустін", - ідеться у повідомленні.
Ця заборона, як вказано, не стосується "вивезення патронів та гільз, необхідних для забезпечення діяльності збройних сил рф", а також інших військових формувань та підрозділів.
Нагадаємо
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські окупанти не зможуть часто повторювати “вистави” у вигляді масованих ракетних атак.