росія заборонила вивозити з країни гільзи та патрони

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"У росії введено тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільз для набоїв до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів. Постанову про це підписав голова уряду михайло мішустін", - ідеться у повідомленні.

Ця заборона, як вказано, не стосується "вивезення патронів та гільз, необхідних для забезпечення діяльності збройних сил рф", а також інших військових формувань та підрозділів.

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські окупанти не зможуть часто повторювати “вистави” у вигляді масованих ракетних атак.