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росія заборонила вивозити з країни гільзи та патрони

росія заборонила вивозити з країни гільзи та патрони

Київ • УНН

 • 140523 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Відповідно до постанови уряду рф, з росії заборонено вивозити патрони та гільзи для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для патрони певних калібрів до нарізної вогнепальної зброї, повідомляють на сайті російського уряду, передає УНН.

Деталі

"У росії введено тимчасову заборону на вивезення з країни набоїв для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільз для набоїв до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів. Постанову про це підписав голова уряду михайло мішустін", - ідеться у повідомленні.

Ця заборона, як вказано, не стосується "вивезення патронів та гільз, необхідних для забезпечення діяльності збройних сил рф", а також інших військових формувань та підрозділів.

Нагадаємо

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські окупанти не зможуть часто повторювати “вистави” у вигляді масованих ракетних атак.

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