Россия опробовала в Казахстане новую оборонную ракету

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. москва испытывала в Казахстане новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО), заявило российское министерство обороны, пишет УНН.

Детали

Ракета якобы была запущена с полигона Сары Шаган в пятницу.

россия заявила, что испытание прошло успешно, но не предоставила никаких подробностей.

Дополнение

Это произошло через несколько дней после того, как президент россии владимир путин и его казахстанский коллега Касим-Жомарт Токаев подписали новый документ о сотрудничестве.

 Токаев совершил первый визит в Москву после переизбрания президентом Казахстана.

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