Россия опробовала в Казахстане новую оборонную ракету
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. москва испытывала в Казахстане новую ракету системы противоракетной обороны (ПРО), заявило российское министерство обороны, пишет УНН.
Детали
Ракета якобы была запущена с полигона Сары Шаган в пятницу.
россия заявила, что испытание прошло успешно, но не предоставила никаких подробностей.
Дополнение
Это произошло через несколько дней после того, как президент россии владимир путин и его казахстанский коллега Касим-Жомарт Токаев подписали новый документ о сотрудничестве.
Токаев совершил первый визит в Москву после переизбрания президентом Казахстана.