росія випробувала у Казахстані нову оборонну ракету

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Ракета нібито була запущена з полігону Сари Шаган у п'ятницю.

росія заявила, що випробування пройшло успішно, але не надала жодних подробиць.

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Це сталося через кілька днів після того, як президент росії володимир путін і його казахстанський колега Касим-Жомарт Токаєв підписали новий документ про співпрацю.

Токаєв здійснив перший візит до москви після переобрання президентом Казахстану.