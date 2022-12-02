росія випробувала у Казахстані нову оборонну ракету
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. москва випробовувала у Казахстані нову ракету системи протиракетної оборони (ПРО), заявило російське міністерство оборони, пише УНН.
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Ракета нібито була запущена з полігону Сари Шаган у п'ятницю.
росія заявила, що випробування пройшло успішно, але не надала жодних подробиць.
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Це сталося через кілька днів після того, як президент росії володимир путін і його казахстанський колега Касим-Жомарт Токаєв підписали новий документ про співпрацю.
Токаєв здійснив перший візит до москви після переобрання президентом Казахстану.