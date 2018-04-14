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Россия требует от СБ ООН осудить удар по Сирии

Россия требует от СБ ООН осудить удар по Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Россия распространила в Совете безопасности ООН проект резолюции, осуждающей "акт агрессии" против Сирии со стороны США, Франции и Великобритании, который хочет поставить на голосование в конце экстренно созванного заседания СБ ООН в субботу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение постпредстве РФ при ООН.

"Россия распространила проект резолюции Совбеза ООН, осуждающий акты агрессии со стороны США и ее союзников против Сирии", - сообщили в мисии.

Во время экстренно созванного заседания СБ ООН в субботу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что действия США и союзников в Сирии - это хулиганство в международных отношениях.

"Россия делала всё возможное, чтобы убедить США и их союзников отказаться от милитаристских планов, чреватых новым витком насилия в Сирии и дестабилизацией на Ближнем Востоке. Но Вашингтон, Лондон и Париж предпочли пропустить мимо ушей призывы к здравомыслию", - отметил он.

По его словам, все происходит "по отработанной схеме: провокация - ложные обвинения - фальшивый приговор - наказание". "Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях", - добавил Небензя.

При этом во время своего выступления поспред США при ООН Никки Хейли отметила, что "говорила сегодня с утра с президентом (Дональдом Трампом - ред.), и он сказал, что, если сирийский режим вновь использует отравляющий газ, Соединенные Штаты в полном боевом настрое".

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

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