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Росія вимагає від РБ ООН засудити удар по Сирії

Росія вимагає від РБ ООН засудити удар по Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Росія поширила в Раді безпеки ООН проект резолюції, що засуджує "акт агресії" проти Сирії з боку США, Франції і Великої Британії, який хоче поставити на голосування в кінці екстрено скликаного засідання РБ ООН в суботу. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення постпредства РФ при ООН.

"Росія поширила проект резолюції Радбезу ООН, що засуджує акти агресії з боку США та її союзників проти Сирії", - повідомили в місії.

Під час екстрено скликаного засідання РБ ООН в суботу постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що дії США і союзників в Сирії - це хуліганство в міжнародних відносинах.

"Росія робила все можливе, щоб переконати США і їх союзників відмовитися від мілітаристських планів, що можуть призвести до нового витка насильства в Сирії і дестабілізації на Близькому Сході. Але Вашингтон, Лондон і Париж вважали за краще пропустити повз вуха заклики до розсудливості", - зазначив він.

За його словами, все відбувається "за відпрацьованою схемою: провокація - помилкові звинувачення - фальшивий вирок - покарання". "Ви так тепер хочете вести міжнародні справи? Це хуліганство в міжнародних відносинах", - додав Небензя.

При цьому під час свого виступу поспред США при ООН Ніккі Хейлі зазначила, що "говорила сьогодні зранку з президентом (Дональдом Трампом - ред.), і він сказав, що, якщо сирійський режим знову використає отруйний газ, Сполучені Штати в повному бойовому настрої".

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. 

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

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