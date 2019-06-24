Россия использует в отношении Зеленского тактику "кнута и пряника" - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Российская Федерация использует в отношении Президента Украины Владимира Зеленского тактику "кнута и пряника". Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "5 каналу", передает УНН.
"Сейчас Россия использует в отношении Зеленского тактику, я бы ее назвал, "кнута и пряника". Сначала они проводят встречи между Людмилой Денисовой и Москалькова, затем начинается больше обстрелов, потом они срывают разведения сил по Станице Луганской, потом они срывают перемирие для сбора урожая и говорят, что необходимо принять приказ в Вооруженных силах Украины и вроде в каких-то вооруженных силах оккупационный администраций", - отметил Климкин.
По его словам, таким образом Россия толкает Украину к прямым переговорам с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" чтобы показать, что в Украине якобы гражданская война.
"И толкают к тому, чтобы Донбасс под руководством России и фактически управляемый Россией стал частью Украины, чтобы развалить ее изнутри. Эта логика очень простая, и они будут ее придерживаться, то есть особый статус", - добавил Климкин.
Он отметил, что не верит в то, что сегодняшняя Россия перестанет дестабилизировать Украину.
Напомним, Путин надеется на восстановление отношений Украины с Россией при новом руководстве страны.