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Росія використовує щодо Зеленського тактику "батога і пряника" – Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Російська Федерація використовує щодо Президента України Володимира Зеленського тактику "батога і пряника". Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю "5 каналу", передає УНН.

Росія використовує щодо Зеленського тактику "батога і пряника" – Клімкін

"Зараз Росія використовує щодо Зеленського тактику, я б її назвав, "батога і пряника". Спочатку вони роблять зустріч між Людмилою Денісовою і Москальковою, потім починається більше обстрілів, потім вони зривають розведення сил щодо Станиці Луганської, потім вони зривають перемир’я для збирання врожаю і кажуть, що необхідно прийняти наказ в Збройних силах України і начебто в якихось збройних силах окупаційний адміністрацій", - зазначив Клімкін.

За його словами, таким чином Росія штовхає Україну до прямих переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" щоб показати, що в Україні начебто громадянська війна.

"І штовхають до того, щоб Донбас під керівництвом Росії і фактично керований Росією став частиною України, щоб розвалити її зсередини. Ця логіка дуже проста, і вони будуть її дотримуватися, тобто особливий статус", - додав Клімкін.

Він зазначив, що не вірить в те, що сьогоднішня Росія перестане дестабілізувати Україну.

Нагадаємо, Путін сподівається на відновлення відносин України з Росією при новому керівництві країни. 

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