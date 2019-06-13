Путін сподівається на відновлення відносин України з Росією при новому керівництві країни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін висловив надію, що нове керівництво України зможе діяти енергійно для відновлення відносин між країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Таку заяву глава РФ зробив в інтерв'ю телеканалу "Мир".
"Неминуче, що ми відновимо наші відносини. Не може так бути між частинами одного і того ж народу, або, по-іншому, між двома братніми народами", - заявив Путін.
"Як би не складалися наші відносини з елітами, з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які в основу всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили, перш за все, особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу і зберігаються десь за кордоном <...> Але нове ось керівництво, сподіваюся, позбавлене ось таких обмежень і відчуває себе вільним, покладаючись на довіру, яка була надана народом України новообраному президенту, зможе діяти енергійно і в напрямку відновлення відносин між Україною і Росією, і в напрямку вирішення внутрішніх проблем", - додав він.
Путін також висловив надію, що нове керівництво українського держави не буде прикриватися "русофобськими вигадками і ідеями", щоб ухилятися від вирішення внутрішніх українських проблем, перш за все, в економіці і соціальній сфері.
Нагадаємо, Путін вирішив не поздоровляти Володимира Зеленського з обранням на пост президента України через його недружню риторику.
"Він до сих пір продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами. Він повинен якось визначитися в тому, чого він хоче добитися, зробити", - сказав Путін.
Крім того, Путін назвав Зеленського хорошим актором і заявив, що не відмовлявся від контактів.