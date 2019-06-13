Путін сподівається на відновлення відносин України з Росією при новому керівництві країни

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 12698 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 27506 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 38031 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 54561 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 72251 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 78165 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 153993 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 95562 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70827 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 317572 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
40%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 60519 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 76270 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 49081 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 24089 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 36477 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 153994 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 317573 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 251812 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 363487 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 375223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 12712 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 11655 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 13833 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 17217 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 36647 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Путін сподівається на відновлення відносин України з Росією при новому керівництві країни

Київ • УНН

 • 12924 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент Росії Володимир Путін висловив надію, що нове керівництво України зможе діяти енергійно для відновлення відносин між країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Путін сподівається на відновлення відносин України з Росією при новому керівництві країни

Таку заяву глава РФ зробив в інтерв'ю телеканалу "Мир".

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини. Не може так бути між частинами одного і того ж народу, або, по-іншому, між двома братніми народами", - заявив Путін.

"Як би не складалися наші відносини з елітами, з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які в основу всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили, перш за все, особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу і зберігаються десь за кордоном <...> Але нове ось керівництво, сподіваюся, позбавлене ось таких обмежень і відчуває себе вільним, покладаючись на довіру, яка була надана народом України новообраному президенту, зможе діяти енергійно і в напрямку відновлення відносин між Україною і Росією, і в напрямку вирішення внутрішніх проблем", - додав він.

Путін також висловив надію, що нове керівництво українського держави не буде прикриватися "русофобськими вигадками і ідеями", щоб ухилятися від вирішення внутрішніх українських проблем, перш за все, в економіці і соціальній сфері.

Нагадаємо, Путін вирішив не поздоровляти Володимира Зеленського з обранням на пост президента України через його недружню риторику.

"Він до сих пір продовжує певну риторику, називає нас ворогами, агресорами. Він повинен якось визначитися в тому, чого він хоче добитися, зробити", - сказав Путін.

Крім того, Путін назвав Зеленського хорошим актором і заявив, що не відмовлявся від контактів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23