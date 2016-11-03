Россия отправляет на Донбасс продукты, срок годности которых подходит к концу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Россия поставляет на временно оккупированные территории Украины гуманитарную помощь в виде продуктов питания, у которых заканчивается срок годности. Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"Россия продолжает поставлять на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей продукты питания. При этом речь идет о тех продуктах питания, срок годности которых подходит к концу", - отметил О.Слободян.
Также он добавил, что на этой неделе сепаратисты начали выдачу продуктовых наборов, которые были доставлены из РФ 27 октября в составе так называемого гуманитарного конвоя семьям, имеющим детей до 3 лет. Предельный срок годности данной продукции преимущественно заканчивается в ноябре и декабре 2016 года.