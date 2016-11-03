Россия отправляет на Донбасс продукты, срок годности которых подходит к концу

"Россия продолжает поставлять на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей продукты питания. При этом речь идет о тех продуктах питания, срок годности которых подходит к концу", - отметил О.Слободян.

Также он добавил, что на этой неделе сепаратисты начали выдачу продуктовых наборов, которые были доставлены из РФ 27 октября в составе так называемого гуманитарного конвоя семьям, имеющим детей до 3 лет. Предельный срок годности данной продукции преимущественно заканчивается в ноябре и декабре 2016 года.