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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27146 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Росія відправляє на Донбас продукти, термін придатності яких добігає кінця

Росія відправляє на Донбас продукти, термін придатності яких добігає кінця

Київ • УНН

 • 7592 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Росія постачає на тимчасово окуповані території України гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, в яких закінчується строк придатності. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.

"Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей продукти харчування. При цьому мова йде про ті продукти харчування, термін придатності яких добігає кінця", - зазначив О.Слободян.

Також він додав, що цього тижня сепаратисти розпочали видачу продуктових наборів, що були доставлені з РФ 27 жовтня у складі так званого гуманітарного конвою сім’ям, які мають дітей до 3 років. Граничний строк придатності зазначеної продукції переважно закінчується у листопаді та грудні 2016 року.

Українські Національні Новини

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