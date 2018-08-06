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Россия создала тайную сеть по экспорту нефти в КНДР - доклад

Россия создала тайную сеть по экспорту нефти в КНДР - доклад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Россия увеличила экспорт нефти в Северную Корею, предположительно создав незаконную торговую сеть, которая используется для уклонения от санкций ООН. Такой вывод содержит недавний доклад Асанского института политических исследований в Сеуле, передает УНН с посыланием на “Голос Америки”.

Анализ данных российской таможенной службы, приведенный в докладе, показал, что “одно государственное предприятие Северной Кореи закупило 622878 тонн российской нефти на сумму 238 миллионов долларов” в 2015-2017 годах.
Хотя основным поставщиком нефти в КНДР является Китай, оценки российского экспорта, сделанные институтом, значительно превышают объемы продаж на 25 миллионов долларов за тот же период, о которых сообщала Корейская ассоциация международной торговли в Сеуле.

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Доклад института появился на фоне заявлений о том, что Россия, возможно, нарушила международные санкции против Пхеньяна, выдав тысячи новых разрешений на работу гражданам Северной Кореи. Москва отрицает подобные действия.
Санкции ООН, введенные в сентябре 2017 года, запрещают государствам-членам организации “выдавать разрешения на работу” северокорейским работникам.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции, чтобы сократить импорт нефти в Северную Корею на треть и полностью запретить экспорт северокорейского угля и продукции горнодобывающей промышленности, составляющий 3 миллиарда долларов, экспорт текстиля объемом 800 миллиардов долларов, а также морепродуктов.

Доклад института уделяет особое внимание деятельности Независимой нефтегазовой компании (ННК) — российской фирмы, в отношении которой министерство финансов США ввело санкции в июне 2017 года за нарушение ограничений на продажу нефти Северной Корее. С тех пор ННК сменила название.

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Так, ННК продавала большие объемы нефти аффилированным с Россией компаниям, таким, как Pro-Gain Group Corporation (PGGC), которая, фактически, действовала по поручению северокорейского государственного Банка внешней торговли. Банк находится под санкциями США с 2013 года.

Северную Корею также обвиняют в незаконном трансфере нефти с одного судна на другое и сокрытии этих операций через отключение транспондеров Автоматической идентификационной системы, позволяющей отслеживать их местоположение.

Кроме того, поступали сообщения о том, что КНДР меняет названия судов и их идентификационные номера, или даже закрашивает, или меняет номера с внешней стороны кораблей.

Сообщается также, что большое количество партий нефти доставлялись к российской деревне Хасан у границы с КНДР, которая соединена железной дорогой с северокорейским портовым терминалом в Наджине.

Для железнодорожного проекта “Наджин — Хасан” в режиме санкций было сделано исключение, чтобы Россия могла использовать северокорейский порт для экспорта российского угля.

Данные по торговле показывают, что партии нефти, прибывающие в Хасан, предназначались для Китая, но авторы доклада полагают, что скорее Северная Корея была их конечным пунктом назначения. В докладе Асанского института указывается, что с 2015 года только PGGC и Velmur, две компании, связанные с Северной Кореей, указывали Хасан в качестве места доставки партий нефти.

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Составители доклада предполагают, что Москва и Пхеньян используют исключение из режима санкций для железной дороги Наджин — Хасан, чтобы уклониться от ограничений на импорт нефти Северной Кореей.

Как сообщал УНН, ранее Соединенные Штаты Америки расширили санкционные списки в отношении КНДР, добавив в них физическое лицо из России, коммерческий банк “Агросоюз”, зарегистрированный в РФ, а также еще одну китайскую и одну северокорейскую организацию.

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