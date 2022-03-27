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россия, скорее всего, объявит дефолт 4 апреля, если не осуществит платеж в размере 2,2 млрд долларов — СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. На прошлой неделе инвесторы вздохнули с облегчением после того, как российское правительство выплатило проценты по своему внешнему долгу в размере 117 миллионов долларов. Но гораздо больший платеж должен быть совершен 4 апреля — в размере 2,2 миллиарда долларов, и кредиторы гораздо менее оптимистичны в отношении того, что на этот раз россия выложит деньги. Об этом УНН пишет со ссылкой на New York Post

россия, скорее всего, объявит дефолт 4 апреля, если не осуществит платеж в размере 2,2 млрд долларов — СМИ

Цитата

"Последний платеж был небольшой инвестицией в доверие, но когда Россия должна начать выписывать чеки на миллиарды долларов, это другой расчет, — сказал Джей Ньюман, бывший управляющий портфелем Elliott Management и автор книги "Undermoney". - Я не думаю, что Россия выпалатит 2,2 миллиарда долларов".

А 4 апреля станет первым большим испытанием: "Два миллиарда - это деньги", - предупреждает Ньюман.

Детали

Выплата по облигациям на прошлой неделе вызвала у инвесторов панику, поскольку было непонятно, сможет ли центральный банк россии использовать свой замороженный резерв в долларах США для осуществления платежа, и будут ли банки США работать со страной для перевода денег. Также возник спор о том, может ли россия погасить долг в собственной валюте. Министерство финансов россии настаивало на том, что страна может платить в рублях, но люди, знакомые с контрактом, говорят, что оплата должна проводиться в долларах.

По некоторым более мелким платежам россия может платить в рублях. Но относительно предыдущих выплат в размере 117 миллионов долларов и будущих выплат в размере 2,2 миллиарда долларов условия предусматривают, что россия должна платить в долларах США.

Эксперты говорят, что они не верят в способность и готовность россии обслуживать свои долговые обязательства, особенно потому, что в этом году россию ждет выплата долга почти на 4,8 миллиарда долларов.

Министерство финансов пояснило, что россия может использовать замороженные средства для выплаты долга до 25 мая. После этого стране, вероятно, придется наскрести деньги из других источников — занимая наличные или продавая нефть таким странам, как Китай или Индия.

И это не только экономический вопрос. Некоторые эксперты опасаются, что даже если россия сможет сделать еще один платеж, то в дальнейшем россия может просто отказаться.

Ньюман утверждает, что жесткие санкции, введенные США, могут иметь неприятные последствия, и что лишение россии возможности доступа к рынкам и мировой торговли лишает страну мотивации платить по долгам.

Ньюман не одинок в своем убеждении, что россия может не заплатить многомиллиардный платеж в апреле.

"Я жду полного дефолта по российскому долгу, - сказал изданию Роберт Кан из консалтинговой фирмы по политическим рискам Eurasia Group. - Это политический, а не только экономический вопрос".

Хотя россия должна банкам США почти 15 миллиардов долларов, экономисты не ожидают, что дефолт по долгу серьезно ударит по мировым рынкам в долгосрочной перспективе. По данным Международного валютного фонда, относительная изоляция россии от мира делает ее "системно неактуальной.

Добавим

Однако война и ее последствия, что продолжается, уже нанесли ущерб мировой экономике.

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, война снизит глобальный рост на процентный пункт и увеличит инфляцию более чем на два процентных пункта. Другие экономические эксперты говорят, что война увеличила вероятность рецессии США с 10% до 35% в течение следующего года.

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