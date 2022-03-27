росія, швидше за все, оголосить дефолт 4 квітня, якщо не здійснить платіж у розмірі 2,2 млрд доларів — ЗМІ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 69276 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 82295 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 88239 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 93055 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 103115 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 155212 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72084 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 153988 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110436 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69625 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
70%
Популярнi новини

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

14 квітня, 18:02 • 8214 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 17112 перегляди

Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи

14 квітня, 18:16 • 6682 перегляди

У Повітряних силах заявили, що ворог ударив по Сумам балістикою

14 квітня, 18:24 • 4998 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 7760 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 69278 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 155212 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 177746 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 153988 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 264976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97622 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100100 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44572 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47890 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62445 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

росія, швидше за все, оголосить дефолт 4 квітня, якщо не здійснить платіж у розмірі 2,2 млрд доларів — ЗМІ

Київ • УНН

 • 173364 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулого тижня інвестори зітхнули з полегшенням після того, як російський уряд виплатив відсотки за своїм зовнішнім боргом у розмірі 117 мільйонів доларів. Але набагато більший платіж має бути здійснений 4 квітня — у розмірі 2,2 мільярда доларів, — і кредитори набагато менш оптимістичні щодо того, що цього разу росія викладе гроші. Про це УНН пише з посиланням на New York Post

росія, швидше за все, оголосить дефолт 4 квітня, якщо не здійснить платіж у розмірі 2,2 млрд доларів — ЗМІ

Цитата

"Останній платіж був невеликою інвестицією в довіру, але коли Росія повинна почати виписувати чеки на мільярди доларів, це інший розрахунок, — сказав Джей Ньюман, колишній керуючий портфелем Elliott Management і автор книги "Undermoney". — Я не думаю, що Росія випалатить 2,2 мільярди доларів".

А 4 квітня стане першим великим випробуванням: "Два мільярди - це справжні гроші", - попереджає Ньюман.

Деталі

Виплата за облігаціями минулого тижня викликала в інвесторів паніку, оскільки було незрозуміло, чи зможе центральний банк росії використати свій заморожений резерв у доларах США для здійснення платежу, і чи будуть банки США працювати з країною для переказу грошей. Також виникла суперечка про те, чи може росія погасити борг у власній валюті. Міністерство фінансів росії наполягало на тому, що країна може платити в рублях, але люди, знайомі з контрактом, кажуть, що оплата має проводитись у доларах.

За деякими дрібнішими платежами росія може платити в рублях. Але щодо попередніх виплат у розмірі 117 мільйонів доларів та майбутніх виплат у розмірі 2,2 мільярда доларів умови передбачають, що Росія має платити у доларах США.

Експерти кажуть, що вони не вірять у здатність і готовність росії обслуговувати свої боргові зобов'язання, особливо тому, що цього року на росію чекає виплата боргу майже на 4,8 мільярда доларів.

Міністерство фінансів пояснило, що росія може використати заморожені кошти для виплати боргу до 25 травня. Після цього країні, ймовірно, доведеться нашкрябати гроші з інших джерел — займаючи готівку або продаючи нафту таким країнам, як Китай чи Індія.

І це не лише економічне питання. Деякі експерти побоюються, що навіть якщо росія зможе зробити ще один платіж, то надалі росія може просто відмовитись.

Ньюман стверджує, що жорсткі санкції, введені США, можуть мати неприємні наслідки, і що позбавлення росії можливості доступу до ринків та світової торгівлі позбавляє країну мотивації платити за боргами.

Ньюман не поодинокий у своєму переконанні, що росія може не заплатити багатомільярдний платіж у квітні.

"Я чекаю повного дефолту за російським боргом, - сказав виданню Роберт Кан з консалтингової фірми з політичних ризиків Eurasia Group. — Це політичне, а не лише економічне питання".

Хоча росія винна банкам США майже 15 мільярдів доларів, економісти не очікують, що дефолт по боргу серйозно вдарить по світових ринках у довгостроковій перспективі. За даними Міжнародного валютного фонду, відносна ізоляція росії від світу робить її "системно неактуальною".

Додамо

Проте війна — і її наслідки, що продовжується, вже завдали шкоди світовій економіці.

За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку, війна знизить глобальне зростання на процентний пункт та збільшить інфляцію більш ніж на два відсоткові пункти. Інші економічні експерти кажуть, що війна збільшила ймовірність рецесії США з 10% до 35% протягом наступного року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$85,233.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.80
Ethereum
$1,632.37