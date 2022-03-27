росія, швидше за все, оголосить дефолт 4 квітня, якщо не здійснить платіж у розмірі 2,2 млрд доларів — ЗМІ

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"Останній платіж був невеликою інвестицією в довіру, але коли Росія повинна почати виписувати чеки на мільярди доларів, це інший розрахунок, — сказав Джей Ньюман, колишній керуючий портфелем Elliott Management і автор книги "Undermoney". — Я не думаю, що Росія випалатить 2,2 мільярди доларів".

А 4 квітня стане першим великим випробуванням: "Два мільярди - це справжні гроші", - попереджає Ньюман.

Деталі

Виплата за облігаціями минулого тижня викликала в інвесторів паніку, оскільки було незрозуміло, чи зможе центральний банк росії використати свій заморожений резерв у доларах США для здійснення платежу, і чи будуть банки США працювати з країною для переказу грошей. Також виникла суперечка про те, чи може росія погасити борг у власній валюті. Міністерство фінансів росії наполягало на тому, що країна може платити в рублях, але люди, знайомі з контрактом, кажуть, що оплата має проводитись у доларах.

За деякими дрібнішими платежами росія може платити в рублях. Але щодо попередніх виплат у розмірі 117 мільйонів доларів та майбутніх виплат у розмірі 2,2 мільярда доларів умови передбачають, що Росія має платити у доларах США.

Експерти кажуть, що вони не вірять у здатність і готовність росії обслуговувати свої боргові зобов'язання, особливо тому, що цього року на росію чекає виплата боргу майже на 4,8 мільярда доларів.

Міністерство фінансів пояснило, що росія може використати заморожені кошти для виплати боргу до 25 травня. Після цього країні, ймовірно, доведеться нашкрябати гроші з інших джерел — займаючи готівку або продаючи нафту таким країнам, як Китай чи Індія.

І це не лише економічне питання. Деякі експерти побоюються, що навіть якщо росія зможе зробити ще один платіж, то надалі росія може просто відмовитись.

Ньюман стверджує, що жорсткі санкції, введені США, можуть мати неприємні наслідки, і що позбавлення росії можливості доступу до ринків та світової торгівлі позбавляє країну мотивації платити за боргами.

Ньюман не поодинокий у своєму переконанні, що росія може не заплатити багатомільярдний платіж у квітні.

"Я чекаю повного дефолту за російським боргом, - сказав виданню Роберт Кан з консалтингової фірми з політичних ризиків Eurasia Group. — Це політичне, а не лише економічне питання".

Хоча росія винна банкам США майже 15 мільярдів доларів, економісти не очікують, що дефолт по боргу серйозно вдарить по світових ринках у довгостроковій перспективі. За даними Міжнародного валютного фонду, відносна ізоляція росії від світу робить її "системно неактуальною".

Додамо

Проте війна — і її наслідки, що продовжується, вже завдали шкоди світовій економіці.

За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку, війна знизить глобальне зростання на процентний пункт та збільшить інфляцію більш ніж на два відсоткові пункти. Інші економічні експерти кажуть, що війна збільшила ймовірність рецесії США з 10% до 35% протягом наступного року.