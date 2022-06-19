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13:44 • 46277 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 84321 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 67709 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 47176 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 69940 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти, а Казахстан – транзит российского угля

Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти, а Казахстан – транзит российского угля

Киев • УНН

 • 622078 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска, а Казахстан заблокировал транзит российского угля. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска на побережье Черного моря. Официальная причина – проведения работ по обезвреживанию неразорванных торпед и мин времен Второй мировой войны. Как минимум до конца месяца отгрузка нефти будет идти с перебоями.

Вместе с тем, Казахстан заблокировал транзит российского угля на своей территории из-за введения против России европейских санкций.

Напомним

Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, выступая на петербургском международном экономическом форуме, заявил, что считает лнр/днр квазигосударствами. 

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