Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти, а Казахстан – транзит российского угля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска, а Казахстан заблокировал транзит российского угля. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска на побережье Черного моря. Официальная причина – проведения работ по обезвреживанию неразорванных торпед и мин времен Второй мировой войны. Как минимум до конца месяца отгрузка нефти будет идти с перебоями.
Вместе с тем, Казахстан заблокировал транзит российского угля на своей территории из-за введения против России европейских санкций.
Напомним
Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, выступая на петербургском международном экономическом форуме, заявил, что считает лнр/днр квазигосударствами.