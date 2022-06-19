Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти, а Казахстан – транзит російського вугілля

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Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – проведення робіт по знешкодженню нерозірваних торпед та мін часів Другої світової війни. Повідомляється, що як мінімум до кінця місяця відвантаження нафти буде йти з перебоями.

Натомість, Казахстан заблокував транзит російського вугілля на своїй території через введення проти рф європейських санкцій.

Нагадаємо

Казахстан вважає так звані «днр» та «лнр» квазідержавами. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на петербурзькому міжнародному економічному форумі.



