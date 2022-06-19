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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 24827 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 68724 перегляди

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1 квітня, 12:21 • 113184 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 163191 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 144884 перегляди

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Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти, а Казахстан – транзит російського вугілля

Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти, а Казахстан – транзит російського вугілля

Київ • УНН

 • 622083 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська, а Казахстан заблокував транзит російського вугілля. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська на узбережжі Чорного моря. Офіційна причина – проведення робіт по знешкодженню нерозірваних торпед та мін часів Другої світової війни. Повідомляється, що як мінімум до кінця місяця відвантаження нафти буде йти з перебоями.

Натомість, Казахстан заблокував транзит російського вугілля на своїй території через введення проти рф європейських санкцій.

Нагадаємо

Казахстан вважає так звані «днр» та «лнр» квазідержавами. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи на петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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