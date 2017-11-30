Россия примет решение о направлении делегации на комитет ПАСЕ 5 декабря

"Если нас приглашают на консультации по такому важному не только для нас, но и для всех членов Совета Европы вопросу, то мы должны поехать и попробовать найти точки соприкосновения. Решение же о направлении российской парламентской делегации и ее составе для участия в консультациях в Париже будет принято во вторник, 5 декабря на Совете Думы с участием представителей всех думских фракций," - уточнил он.

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Напомним, вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год.