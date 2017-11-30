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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74786 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 63597 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 71142 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78967 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117160 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Россия примет решение о направлении делегации на комитет ПАСЕ 5 декабря

Россия примет решение о направлении делегации на комитет ПАСЕ 5 декабря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Решение о направлении российской делегации для участия в заседании президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое состоится 14 декабря в Париже, будет принято Советом Думы 5 декабря. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-спикер нижней палаты российской думы Петр Толстой, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Если нас приглашают на консультации по такому важному не только для нас, но и для всех членов Совета Европы вопросу, то мы должны поехать и попробовать найти точки соприкосновения. Решение же о направлении российской парламентской делегации и ее составе для участия в консультациях в Париже будет принято во вторник, 5 декабря на Совете Думы с участием представителей всех думских фракций," - уточнил он.

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Напомним, вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год.

 

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