Россия примет решение о направлении делегации на комитет ПАСЕ 5 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Решение о направлении российской делегации для участия в заседании президентского комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое состоится 14 декабря в Париже, будет принято Советом Думы 5 декабря. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-спикер нижней палаты российской думы Петр Толстой, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Если нас приглашают на консультации по такому важному не только для нас, но и для всех членов Совета Европы вопросу, то мы должны поехать и попробовать найти точки соприкосновения. Решение же о направлении российской парламентской делегации и ее составе для участия в консультациях в Париже будет принято во вторник, 5 декабря на Совете Думы с участием представителей всех думских фракций," - уточнил он.
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Напомним, вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год.