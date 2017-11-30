Росія прийме рішення про направлення делегації на комітет ПАРЄ 5 грудня

"Якщо нас запрошують на консультації з такого важливого не тільки для нас, але і для всіх членів Ради Європи питання, то ми повинні поїхати і спробувати знайти точки дотику. Рішення ж про направлення російської парламентської делегації і її складі для участі в консультаціях у Парижі буде прийнято у вівторок, 5 грудня на Раді Думи за участю представників всіх думських фракцій," - уточнив він.

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Нагадаємо, питання про можливе повернення делегації РФ в ПАРЄ буде вирішуватися в січні, в разі якщо делегація РФ буде подаватися на реєстрацію на 2018 рік.