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россия пожаловалась Турции на продажу Украине беспилотников Bayraktar

Киев • УНН

 • 254553 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. россия пожаловалась Турции на продажу вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 Украине, заявил в пятницу высокопоставленный турецкий чиновник в интервью Reuters, но добавил, что продажа была осуществлена частной турецкой компанией, а не межгосударственными соглашениями, информирует УНН.

россия пожаловалась Турции на продажу Украине беспилотников Bayraktar

Цитата

"Россияне расстроены и иногда жалуются на продажу дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас", - сказал чиновник.

"Но мы уже дали ответ... что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны".

Добавим

3 Февраля 2022 года официальные представители Украины и Турции подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких военных технологий. Один из пунктов этого документа предусматривает строительство на территории Украины завода по производству турецких беспилотников Bayraktar TB2. Кроме того, Министр обороны Украины анонсировал новую ракетную программу, по которой планируется производство в Украине собственных систем ПВО и ПРО.

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