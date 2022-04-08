росія поскаржилася Туреччині на продаж Україні безпілотників Bayraktar
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. росія поскаржилася Туреччині на продаж озброєних безпілотників Bayraktar TB2 Україні, заявив у п'ятницю високопоставлений турецький чиновник в інтерв'ю Reuters, але додав, що продаж був здійснений приватною турецькою компанією, а не міждержавними угодами, інформує УНН.
Цитата
"Росіяни засмучені і іноді скаржаться на продаж дронов. Раніше скаржилися та скаржаться зараз", - сказав чиновник.
"Але ми вже дали відповідь... що це приватні компанії, і ці закупівлі безпілотників були зроблені і до війни".
Додамо
3 лютого 2022 року офіційні представники України та Туреччини підписали рамкову угоду про співпрацю у сфері високих військових технологій. Один із пунктів цього документу передбачає будівництво на території України заводу з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Крім того, Міністр оборони України анонсував нову ракетну програму, за якою планується виробництво в Україні власних систем ППО та ПРО.