росія поскаржилася Туреччині на продаж Україні безпілотників Bayraktar

Цитата

"Росіяни засмучені і іноді скаржаться на продаж дронов. Раніше скаржилися та скаржаться зараз", - сказав чиновник.

"Але ми вже дали відповідь... що це приватні компанії, і ці закупівлі безпілотників були зроблені і до війни".

Додамо

3 лютого 2022 року офіційні представники України та Туреччини підписали рамкову угоду про співпрацю у сфері високих військових технологій. Один із пунктів цього документу передбачає будівництво на території України заводу з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Крім того, Міністр оборони України анонсував нову ракетну програму, за якою планується виробництво в Україні власних систем ППО та ПРО.