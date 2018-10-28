Россия перебрасывает в Калининградскую область комплексы РЭП "Самарканд"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Минобороны России планирует развернуть 16 комплексов системы радиоэлектронного подавления (РЭП) "Самарканд" в 13 воинских частях по всей России, включая Приморье и Калининградскую область. Как сообщает ТАСС, ведомство разместило заявку на ремонт и обслуживание комплексов на официальном сайте госзакупок, передает УНН.
"Комплекс работ по продлению назначенных сроков эксплуатации и текущему ремонту, монтажу и доработке средств радиоэлектронной борьбы согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: Доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП "Самарканд" к системе передачи данных Министерства обороны РФ", - говорится в документе.
Согласно таблице, приведенной в извещении к закрытому аукциону, 16 комплексов трех типов ("Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д" и "Самарканд-У") планируется развернуть в 13 воинских частях, расположенных в Калининградской, Мурманской и других областях Северо-Запада России, а также в Приморье.
Крайний срок выполнения контракта - 10 ноября 2019 года, его начальная (максимальная) стоимость составляет 61 млн рублей, при этом плата будет поделена на две равные части в 2018 и 2019 годах.
Согласно данным из открытых источников, "Самарканд" предназначен для оценки электромагнитной обстановки, обнаружения, поиска и экспресс-анализа радиоизлучений. Также комплекс способен определять местоположение источников излучений при совместной работе с аналогичными стационарными и подвижными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.
Как сообщал УНН, на востоке Украины выявлено новую систему радиоэлектронной борьбы, поступившей на вооружение Вооруженных сил РФ в этом году, а также несколько других современных систем.