Росія перекидає в Калінінградську область комплекси РЕП “Самарканд”

“Комплекс робіт з продовження призначених термінів експлуатації та поточного ремонту, монтажу і доопрацювання засобів радіоелектронної боротьби згідно з переліком, що затверджується Міноборони Росії: Доопрацювання, монтаж і підключення складових частин комплексу РЕП „Самарканд“ до системи передачі даних Міністерства оборони РФ”, — йдеться в документі.

Згідно з таблицею, наведеною в повідомленні до закритого аукціону, 16 комплексів трьох типів (“Самарканд СУ-ПРД-К2”, “Самарканд ПУ-ПРД-Д” і “Самарканд-У”) планується розгорнути в 13 військових частинах, розташованих в Калінінградській, Мурманської та інших областях Північно-Заходу Росії, а також в Примор’ї.

Крайній термін виконання контракту — 10 листопада 2019 року, його початкова (максимальна) вартість становить 61 млн рублів, при цьому плата буде поділена на дві рівні частини у 2018 і 2019 роках.

Згідно з даними з відкритих джерел, “Самарканд” призначений для оцінки електромагнітної обстановки, виявлення, пошуку і експрес-аналізу радіовипромінювання. Також комплекс здатний визначати місце розташування джерел випромінювань при спільній роботі з аналогічними стаціонарними та рухливими комплексами технічного контролю та радіотехнічної розвідки.

Як повідомляв УНН, на сході України виявлено нову систему радіоелектронної боротьби, що надійшла на озброєння Збройних сил РФ в цьому році, а також кілька інших сучасних систем.