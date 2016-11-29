Россия официально подтвердила участие в Евровидении-2017

"Россия подтвердила участие в Евровидении 2017 года. Кроме того, никаких отдельных вопросов обеспечения или каких-то отдельных мероприятий в рамках Евровидения не поступало. Об этом представители Российской Федерации сообщили Европейскому вещательному союзу", - сказал А.Харебин.

Он также отметил, что Россия не контактирует с непосредственным заказчиком-организатором, а лишь с Европейским вещательным союзом.

"Россияне не контактируют с непосредственным заказчиком-организатором. Россияне контактируют с Европейским вещательным союзом. И когда они на конкурсе или административно определят человека или группу людей, которые приедут на конкурс Евровидение в Украине, мы услышим от них этого. Думаю, мы будем это понимать в феврале следующего года ", - сказал и.о. гендиректора НТКУ.