Росія офіційно підтвердила участь у Євробаченні-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Росія в офіційному повідомленні Європейській мовній спілці підтвердила наміри взяти участь в Євробаченні-2017, яке відбудеться в Україні. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомив виконувач обов'язків гендиректора Національної телерадіокомпанії України Олександр Харебін, передає УНН.
“Росія підтвердила участь у Євробаченні 2017 року. Крім того, жодних окремих питань щодо забезпечення чи якихось окремих заходів в рамках Євробачення не надходило. Про це представники Російської Федерації повідомили Європейську мовну спілку”, — сказав О.Харебін.
Він також зазначив, що Росія не контактує з безпосереднім мовником-організатором, а лише з Європейською мовною спілкою.
“Росіяни не контактують з безпосереднім мовником-організатором. Росіяни контактують з Європейською мовною спілкою. І коли вони на конкурсі чи адміністративно визначать людину або групу людей, які прийдуть на конкурс Євробачення в Україну, ми почуємо від них це. Думаю, ми будемо це розуміти в лютому наступного року”, — сказав в.о. гендиректора НТКУ.