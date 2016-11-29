Росія офіційно підтвердила участь у Євробаченні-2017

“Росія підтвердила участь у Євробаченні 2017 року. Крім того, жодних окремих питань щодо забезпечення чи якихось окремих заходів в рамках Євробачення не надходило. Про це представники Російської Федерації повідомили Європейську мовну спілку”, — сказав О.Харебін.

Він також зазначив, що Росія не контактує з безпосереднім мовником-організатором, а лише з Європейською мовною спілкою.

“Росіяни не контактують з безпосереднім мовником-організатором. Росіяни контактують з Європейською мовною спілкою. І коли вони на конкурсі чи адміністративно визначать людину або групу людей, які прийдуть на конкурс Євробачення в Україну, ми почуємо від них це. Думаю, ми будемо це розуміти в лютому наступного року”, — сказав в.о. гендиректора НТКУ.