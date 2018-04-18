Россия не проявляет никакого интереса к своим пленных в Украине - Геращенко

"Еще раз подчеркнула готовность украинской стороны как можно быстрее передать РФ 23 россиян, осужденных за преступления против территориальной целостности в обмен на украинцев в РФ. Мы не получили ответа на это предложение. Свою очередь, представители ОРДЛО продолжают включать этих россиян в свои списки как "ополченцев - жителей молодых республик". РФ пока не проявляет никакого интереса к своим гражданам, сосланных в Украину", - заявила Геращенко.

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Ранее Геращенко сообщила, что украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.