Росія не виявляє жодного інтересу до своїх полонених в Україні – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російська Федерація не виявляє жодного інтересу до своїх громадян, які утримуються в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.
“Ще раз наголосила на готовності української сторони якнайшвидше передати РФ 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності, в обмін на українців в РФ. Ми не отримали відповіді на цю пропозицію. Натомість, представники ОРДЛО продовжують включати цих росіян в свої списки як „ополченцев — жителей молодых республик“. РФ поки що не проявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну”, — заявила Геращенко.
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Раніше Геращенко повідомила, що українська сторона у Мінську заявила про готовність передати Росії 23 ув'язнених в обмін на українських політв'язнів, які утримуються в російських тюрмах.