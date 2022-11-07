россия вряд ли получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. российские войска вряд ли получат преимущество в воздухе в течение ближайших нескольких месяцев, поскольку страна-агрессор сталкивается с рядом проблем. Об этом говорится в последнем своде разведки Министерства обороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
Разведчики напомнили, как 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россия во время войны против Украины потеряла вдвое больше самолетов, чем на войне в Афганистане – 278 против 119.
Цитата
"Отсутствие у россии преимущества в воздухе, вероятно, усиливается плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском предоставления непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны. Вряд ли это изменится в ближайшие несколько месяцев", – говорится в сообщении.
В разведке добавили: "Потери самолетов россии, скорее всего, значительно превышают их возможности по производству новых корпусов. Время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, еще больше уменьшает способность россии восстановить боевую авиацию".
Напомним
Согласно последнему отчету Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 277 самолетов и 260 вертолетов.