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росія навряд чи здобуде перевагу в повітрі найближчими місяцями – британська розвідка

росія навряд чи здобуде перевагу в повітрі найближчими місяцями – британська розвідка

Київ • УНН

 • 199790 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. російські війська навряд чи здобудуть перевагу в повітрі протягом найближчих кількох місяців, оскільки країна-агресор стикається з низкою проблем. Про це йдеться в останньому зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Розвідники нагадали, як 3 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росія під час війни проти України втратила вдвічі більше літаків, ніж на війні в Афганістані – 278 проти 119.

Цитата

"Відсутність у росії переваги в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться у найближчі кілька місяців", – ідеться у повідомленні.

У розвідці додали: "Втрати літаків росії, імовірно, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових корпусів. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність росії відновити бойову авіацію".

Нагадаємо

Згідно з останнім звітом Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 277 літаків та 260 гелікоптерів.

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