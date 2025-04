Россия может готовить химическую атаку против Украины перед Собором - эксперты США

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Россия может сфабриковать доказательства нападения с применением химического оружия - или сама может осуществить атаку с применением химического оружия - вблизи контролируемых Россией районов Украины, чтобы вызвать хаос, оправдать открытое участие российских вооруженных сил в конфликте и создать условия для будущих военных операций РФ. Об этом говорится в еженедельном аналитическом докладе "Russia in Review" вашингтонского Центра изучения войны (Institute for the Study of War), передает УНН.