Россия может готовить химическую атаку против Украины перед Собором - эксперты США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Россия может сфабриковать доказательства нападения с применением химического оружия - или сама может осуществить атаку с применением химического оружия - вблизи контролируемых Россией районов Украины, чтобы вызвать хаос, оправдать открытое участие российских вооруженных сил в конфликте и создать условия для будущих военных операций РФ. Об этом говорится в еженедельном аналитическом докладе "Russia in Review" вашингтонского Центра изучения войны (Institute for the Study of War), передает УНН.
"Россия может сфабриковать или начать атаку с применением химического оружия против Украины, чтобы создать ложный повод для эскалации против Украины", - пишут эксперты.
Целью такой кампании, вероятно, является создание условий для дальнейшей военной эскалации против Украины, включая открытое военное вмешательство.
Так, аналитики вспомнили недавние события в Сирии. По их мнению, там Россия и сирийский режим 24 ноября сфабриковали атаку с применением химического оружия, после чего РФ ответила на эту "атаку" ударами российских истребителей.
"Кремль теперь может рассчитывать, что он может использовать ту же игру в Украине. Путин может попытаться отвлечь внимание правительства Порошенко от военных действий, чтобы сорвать предстоящую встречу 15 декабря в Киеве, на которой будет официально объявлено об автокефалии Украинской православной церкви", - пишут исследователи.
По их словам, предоставление автокефалии украинской церкви является потерей социального воздействия, которое Россия ранее имела в Украине.
"Путин может попытаться вызвать истерию перед встречей, чтобы пригрозить Украине и подорвать ее усилия по дистанцирования Украины от России. Россия может также попытаться распространить эти рассказы, чтобы окрестить Украину агрессором накануне голосования на Генеральной Ассамблее ООН относительно официального осуждения российской милитаризации Крыма, Азовского моря и Черного моря 17 декабря. Однако Россия демонстрирует, что она готовится втянуть Украину в открытый конфликт", - пишут эксперты.
Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут председателя этой структуры.