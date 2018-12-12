Росія може готувати хімічну атаку проти України перед Собором - експерти США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Росія може сфабрикувати докази нападу із застосуванням хімічної зброї — або сама може здійснити атаку із застосуванням хімічної зброї — поблизу контрольованих Росією районів України, щоб викликати хаос, виправдати відкриту участь російських збройних сил в конфлікті і створити умови для майбутніх військових операцій РФ. Про це йдеться в щотижневій аналітичній доповіді “Russia in Review” вашингтонського Центру вивчення війни (Institute for the Study of War), передає УНН.
“Росія може сфабрикувати або почати атаку із застосуванням хімічної зброї проти України, щоб створити хибний привід для ескалації проти України”, — пишуть експерти.
Метою такої кампанії, ймовірно, є створення умов для подальшої військової ескалації проти України, включаючи відкрите військове втручання.
Так, аналітики згадали нещодавні події у Сирії. На їхню думку, там Росія і сирійський режим 24 листопада сфабрикували атаку із застосуванням хімічної зброї, після чого РФ відповіла на цю “атаку” ударами російських винищувачів.
“Кремль тепер може розраховувати, що він може використовувати ту ж гру в Україні. Путін може спробувати відвернути увагу уряду Порошенка від військових дій, щоб зірвати майбутню зустріч, 15 грудня в Києві, на якій буде офіційно оголошено про автокефалію Української православної церкви”, — пишуть дослідники.
За їхніми словами, надання автокефалії українській церкві є втратою соціального впливу, який Росія раніше мала в Україні.
“Путін може спробувати спричинити істерію перед зустріччю, щоб пригрозити Україні і підірвати її зусилля з дистанціювання України від Росії. Росія може також спробувати поширити ці розповіді, щоб охрестити Україну агресором напередодні голосування на Генеральній Асамблеї ООН щодо офіційного осуду російської мілітаризації Криму, Азовського моря і Чорного моря 17 грудня. Проте Росія демонструє, що вона готується втягнути Україну у відкритий конфлікт”, — пишуть експерти.
Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Під час Об’єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об’єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.