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Росія може готувати хімічну атаку проти України перед Собором - експерти США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Росія може сфабрикувати докази нападу із застосуванням хімічної зброї — або сама може здійснити атаку із застосуванням хімічної зброї — поблизу контрольованих Росією районів України, щоб викликати хаос, виправдати відкриту участь російських збройних сил в конфлікті і створити умови для майбутніх військових операцій РФ. Про це йдеться в щотижневій аналітичній доповіді “Russia in Review” вашингтонського Центру вивчення війни (Institute for the Study of War), передає УНН.

Росія може готувати хімічну атаку проти України перед Собором - експерти США

“Росія може сфабрикувати або почати атаку із застосуванням хімічної зброї проти України, щоб створити хибний привід для ескалації проти України”, — пишуть експерти.

Метою такої кампанії, ймовірно, є створення умов для подальшої військової ескалації проти України, включаючи відкрите військове втручання.

Так, аналітики згадали нещодавні події у Сирії. На їхню думку, там Росія і сирійський режим 24 листопада сфабрикували атаку із застосуванням хімічної зброї, після чого РФ відповіла на цю “атаку” ударами російських винищувачів.

“Кремль тепер може розраховувати, що він може використовувати ту ж гру в Україні. Путін може спробувати відвернути увагу уряду Порошенка від військових дій, щоб зірвати майбутню зустріч, 15 грудня в Києві, на якій буде офіційно оголошено про автокефалію Української православної церкви”, — пишуть дослідники.

За їхніми словами, надання автокефалії українській церкві є втратою соціального впливу, який Росія раніше мала в Україні.

“Путін може спробувати спричинити істерію перед зустріччю, щоб пригрозити Україні і підірвати її зусилля з дистанціювання України від Росії. Росія може також спробувати поширити ці розповіді, щоб охрестити Україну агресором напередодні голосування на Генеральній Асамблеї ООН щодо офіційного осуду російської мілітаризації Криму, Азовського моря і Чорного моря 17 грудня. Проте Росія демонструє, що вона готується втягнути Україну у відкритий конфлікт”, — пишуть експерти.

Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

Під час Об’єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об’єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.

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