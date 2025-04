Росія може готувати хімічну атаку проти України перед Собором - експерти США

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Росія може сфабрикувати докази нападу із застосуванням хімічної зброї — або сама може здійснити атаку із застосуванням хімічної зброї — поблизу контрольованих Росією районів України, щоб викликати хаос, виправдати відкриту участь російських збройних сил в конфлікті і створити умови для майбутніх військових операцій РФ. Про це йдеться в щотижневій аналітичній доповіді “Russia in Review” вашингтонського Центру вивчення війни (Institute for the Study of War), передає УНН.