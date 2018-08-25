Россия, Китай и Монголия проведут военные учения из симуляцией ядерного нападения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Россия и Китай планируют провести масштабные военные учения с 11 по 15 сентября. По сообщению американских чиновников учения будут включать симуляцию ядерного нападения, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Как пишет издание, для участия в учениях "Восток-18" Китай отправит в Россию более 3200 военных и 900 единиц военного оборудования, а также 30 самолетов, сообщило китайское оборонное ведомство.
"Мы призываем Россию принять шаги для того, чтобы предоставить информацию относительно этих учений и операций в Европе, четко объяснить намерения и минимизировать риски возникновения недоразумения", - отметил представитель Пентагона Эрик Пагон отвечая на вопрос о "Востоке-18".
В этих учениях также впервые примет участие Монголия, отмечает СМИ. Монголия была союзником Советского Союза в 1990-х, но в последнее время стремилась построить отношения с США, несмотря на то, что страна географически расположена между Россией и Китаем.
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Чиновник Пентагона сообщил изданию The Washington Free Beacon, что американские разведслужбы будут внимательно наблюдать за учениями, ведь ожидается, что будет проведено симуляцию использования ядерного оружия.
"Это их стратегический посыл", - сказал чиновник о Китае и России.
"В течение почти 20 лет, на учениях "Восток" Россия отрабатывала свою новую доктрину "эскалации ради деэскалации" с использованием нового маломощного ядерного оружия, которое может в основном запускать артиллерия", - заявил Рик Фишер, главный исследователь аналитического центра International Assessment and Strategy Center.
Издание также отмечает, что новая доктрина России относительно быстрой эскалации будущих конфликтов с использованием ядерного оружия после начала военных действий, очень беспокоит Пентагон.