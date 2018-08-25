Росія, Китай та Монголія проведуть військові навчання із симулюванням ядерного нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Росія та Китай планують провести масштабні військові навчання з 11 по 15 вересня. За повідомленням американських посадовців навчання включатимуть симулювання ядерного нападу, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
Як пише видання, для участі в навчаннях “Восток-18” Китай наділше до Росії більше 3 200 військових і 900 одиниць військового устаткування а також 30 літаків, повідомило китайське оборонне відомство.
“Ми закликаємо Росію вжити кроків для того, щоб надати інформацію стосовно цих навчань і операцій в Європі, чітко пояснити наміри і мінімізувати ризики виникнення непорозуміння”, — зазначив речник Пентагону Ерік Пагон відповідаючи на питання про “Восток-18”.
В цих навчаннях також вперше візьме участь Монголія, зазначає ЗМІ. Монголія була союзником Радянського Союзу в 1990-х, але останнім часом прагнула розбудувати відносини зі США попри те, що країна географічно розташована між Росією та Китаєм.
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Посадовець Пентагону повідомив виданню The Washington Free Beacon, що американські розвідслужби будуть уважно спостерігати за навчаннями, адже очікується, що буде проведено симуляцію використання ядерної зброї.
“Це їх стратегічний посил”, — сказав посадовець про Китай та Росію.
“Протягом майже 20 років, на навчаннях „Восток“ Росія відпрацьовувала свою нову доктрину "ескалації заради деескалації" з використанням нової малопотужної ядерної зброї, яку може в основному запускати артилерія”, — заявив Рик Фішер, головний дослідник аналітичного центру International Assessment and Strategy Center.
Видання також наголошує, що нова доктрина Росії зі швидкої ескалації майбутніх конфліктів з використанням ядерної зброї після початку військових дій, дуже непокоїть Пентагон.