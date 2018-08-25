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Росія, Китай та Монголія проведуть військові навчання із симулюванням ядерного нападу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Росія та Китай планують провести масштабні військові навчання з 11 по 15 вересня. За повідомленням американських посадовців навчання включатимуть симулювання ядерного нападу, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".

Росія, Китай та Монголія проведуть військові навчання із симулюванням ядерного нападу

Як пише видання, для участі в навчаннях “Восток-18” Китай наділше до Росії більше 3 200 військових і 900 одиниць військового устаткування а також 30 літаків, повідомило китайське оборонне відомство.

“Ми закликаємо Росію вжити кроків для того, щоб надати інформацію стосовно цих навчань і операцій в Європі, чітко пояснити наміри і мінімізувати ризики виникнення непорозуміння”, — зазначив речник Пентагону Ерік Пагон відповідаючи на питання про “Восток-18”.

В цих навчаннях також вперше візьме участь Монголія, зазначає ЗМІ. Монголія була союзником Радянського Союзу в 1990-х, але останнім часом прагнула розбудувати відносини зі США попри те, що країна географічно розташована між Росією та Китаєм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські кораблі “Адмірал Григорович” і “Адмірал Ессен” провели бойові навчання в Чорному морі

Посадовець Пентагону повідомив виданню The Washington Free Beacon, що американські розвідслужби будуть уважно спостерігати за навчаннями, адже очікується, що буде проведено симуляцію використання ядерної зброї.

“Це їх стратегічний посил”, — сказав посадовець про Китай та Росію.

“Протягом майже 20 років, на навчаннях „Восток“ Росія відпрацьовувала свою нову доктрину "ескалації заради деескалації" з використанням нової малопотужної ядерної зброї, яку може в основному запускати артилерія”, — заявив Рик Фішер, головний дослідник аналітичного центру International Assessment and Strategy Center.

Видання також наголошує, що нова доктрина Росії зі швидкої ескалації майбутніх конфліктів з використанням ядерної зброї після початку військових дій, дуже непокоїть Пентагон.

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