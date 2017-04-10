Россия и Иран угрожают применить силу, если США в Сирии "перейдут красную черту"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. После ракетного удара, нанесенного Вашингтоном по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку в Хан-Шейхуне, альянс сторонников президента Сирии Башара Асада, в который входят Россия и Иран, выступил в воскресенье, 9 апреля, с совместным заявлением, угрожая применить силу в ответ на “любое нарушение красной линии кем бы то ни было”, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Америка знает нашу способность хорошо реагировать”, — говорится в заявлении Общего командного центра боевых действий в Сирии, опубликованном в издании “Илам аль-Харб”.
В документе утверждается, что “осуществив агрессию против Сирии”, США пересекли красную линию.
“С этого момента мы будем реагировать силой на любого агрессора или любое нарушение красных границ”, — заявил Совместный командный центр боевых действий, в который входят Россия, Иран, а также военизированные образования, поддерживают режим Б.Асада.