Россия и Иран угрожают применить силу, если США в Сирии "перейдут красную черту"

“Америка знает нашу способность хорошо реагировать”, — говорится в заявлении Общего командного центра боевых действий в Сирии, опубликованном в издании “Илам аль-Харб”.

В документе утверждается, что “осуществив агрессию против Сирии”, США пересекли красную линию.

“С этого момента мы будем реагировать силой на любого агрессора или любое нарушение красных границ”, — заявил Совместный командный центр боевых действий, в который входят Россия, Иран, а также военизированные образования, поддерживают режим Б.Асада.