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Росія і Іран погрожують застосувати силу, якщо США в Сирії "перейдуть червону межу"

Київ • УНН

 • 13194 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Після ракетного удару, нанесеного Вашингтоном по сирійській авіабазі у відповідь на газову атаку в Хан-Шейхуні, альянс прихильників президента Сирії Башара Асада, в який входять Росія і Іран, виступив у неділю, 9 квітня, з спільною заявою, погрожуючи застосувати силу у відповідь на “будь-яке порушення червоної лінії ким би то не було”, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Америка знає нашу здатність добре реагувати”, — йдеться в заяві Спільного командного центру бойових дій в Сирії, опублікованому у виданні “Ілам аль-Харби”.

У документі стверджується, що “здійснивши агресію проти Сирії”, США перетнули червону лінію.

“З цього моменту ми будемо реагувати силою на будь-якого агресора чи будь-яке порушення червоних меж”, — заявив Спільний командний центр бойових дій, до якого входять Росія, Іран, а також воєнізовані освіти, підтримують режим Б.Асада.

 

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