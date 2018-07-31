Россия готовит войска на границе с Украиной к агрессивным военным действиям - Турчинов

"Сегодня мы знаем весь расклад сил России вдоль нашей границы и они готовят их к активным военным действиям. Другой вопрос - когда это может быть использовано, когда они могут начать масштабную провокацию. Мы должны быть готовы ежедневно к этому. В то же время и концентрация войск, которая есть и на востоке и на юге нашей страны свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня агрессивную форму давления на Украину", - сообщил Турчинов.



Турчинов заявил, что Россия готова прибегнуть к военной агрессии, если другие способы дестабилизации нашей страны не сработают.



"Безусловно сегодня у них один из приоритетов - это внутренняя дестабилизация. Безусловно будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов, но мы не исключаем и агрессивные действия, военные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не предоставляют результат", - отметил он.



Напомним, в течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения.



