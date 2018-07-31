Росія готує війська на кордоні з Україною до агресивних військових дій – Турчинов

"Сьогодні ми знаємо весь розклад сил Росії вздовж нашого кордону і вони готують їх до активних військових дій. Інше питання – коли це може бути використано, коли вони можуть розпочати масштабну провокацію. Ми повинні бути готові щодня до цього. Водночас та концентрація військ, яка є на сході і на півдні нашої країни свідчить про те, що Росія не знімає з порядку денного агресивну форму тиску на Україну", - повідомив Турчинов.



Турчинов заявив, що Росія готова буде вдатися до військової агресії, якщо інші способи дестабілізації нашої країни не спрацюють.



"Безумовно сьогодні у них один з пріоритетів – це внутрішня дестабілізація. Безумовно будуть намагатись впливати на результати президентських і парламентських виборів, але ми не виключаємо і агресивні дії, військові дії проти нашої країни, коли вони побачать, що інші форми не надають результат", - зазначив він.



Нагадаємо, упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння.



