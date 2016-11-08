Россия два года не отвечает Украине, сколько украинцев выехало из Донбасса в РФ - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Российская Федерация уже два года не предоставляет украинской стороне информации о количестве граждан Украины, которые выехали в Россию из Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"Российская сторона уже два года игнорирует на всех уровнях запросы украинской стороны и не дает нам официальной информации, сколько граждан Украины выехало на территорию РФ из Донбасса и какой официальный статус этих граждан. И это красноречиво и показательно", - отметила И.Геращенко.