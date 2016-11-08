Россия два года не отвечает Украине, сколько украинцев выехало из Донбасса в РФ - И.Геращенко

"Российская сторона уже два года игнорирует на всех уровнях запросы украинской стороны и не дает нам официальной информации, сколько граждан Украины выехало на территорию РФ из Донбасса и какой официальный статус этих граждан. И это красноречиво и показательно", - отметила И.Геращенко.