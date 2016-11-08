Росія два роки не відповідає Україні, скільки українців виїхало з Донбасу до РФ — І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Російська Федерація вже два роки не надає українській стороні інформації про кількість громадян України, які виїхали до Росії з Донбасу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
“Російська сторона вже два роки ігнорує на всіх рівнях запити української сторони і не дає нам офіційної інформації, скільки ж громадян України виїхало на територію РФ з Донбасу і який офіційний статус цих громадян. І це красномовно і показово”, — зазначила І.Геращенко.