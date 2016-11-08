Росія два роки не відповідає Україні, скільки українців виїхало з Донбасу до РФ — І.Геращенко

“Російська сторона вже два роки ігнорує на всіх рівнях запити української сторони і не дає нам офіційної інформації, скільки ж громадян України виїхало на територію РФ з Донбасу і який офіційний статус цих громадян. І це красномовно і показово”, — зазначила І.Геращенко.