Роналду стал лучшим бомбардиром в истории клубных чемпионатов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Голеадор мадридского “Реала” Криштиану Роналду установил очередное достижение, став лучшим бомбардиром в истории проведения клубных чемпионатов мира по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Португальский форвард вырвался в лучшие бомбардиры за всю историю этого турнира благодаря голу в полуфинальном противостоянии с “Аль-Джазира” (2: 1). Теперь на счету форварда “галактикос” уже шесть голов за четыре розыгрыша.
Отметим, что на один мяч португалец обогнал Лионеля Месси и Сесара Дельгадо с “Росарио Сенталь”.
Заметим, что в целом в 2017 году Роналду забил 52 гола во всех турнирах за клуб и за сборную. На один мяч больше только у Лионеля Месси и Роберта Левандовски.
Добавим также, 16-го декабря Роналду с “Реалом” в финале турнира встретится с “Гремио”.
Как сообщал УНН, “Реал” стал вторым финалистом Клубного чемпионата мира.