Роналду став найкращим бомбардиром в історії Клубних чемпіонатів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голеадор мадридського “Реалу” Кріштіану Роналду встановив чергове досягнення, ставши кращим бомбардиром в історії проведення Клубних чемпіонатів світу з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
Португальський форвард вирвався в кращі бомбардири за всю історію цього турніру завдяки голу у півфінальному протистоянні із “Аль-Джазірою” (2:1). Тепер на рахунку форварда “галактікос” вже шість голів за чотири розіграші.
Відзначимо, що на один м’яч португалець обігнав Ліонеля Мессі та Сесара Дельгадо із “Росаріо Сенталь”.
Зауважимо, що в цілому в 2017 році Роналду забив 52 голи у всіх турнірах за клуб і за збірну. На один м’яч більше тільки у Ліонеля Мессі і Роберта Левандовскі.
Додамо також, 16-го грудня Роналду з “Реалом” у фіналі турніру зустрінеться проти “Греміо”.
Як повідомляв УНН, “Реал” став другим фіналістом Клубного чемпіонату світу.