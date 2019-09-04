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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104498 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118268 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109916 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116255 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122852 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149719 просмотра

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Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"

Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"

Киев  •  УНН

 • 55091 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Через две недели - с 18 по 22 сентября - во Львове пройдет главный культурный фестиваль страны - BookForum. Книжная ярмарка соберет во Львове любителей книг, создателей литературы и профессионалов издательского дела, передает УНН.

В рамках мероприятия будет представлено немало новинок, которые совсем недавно вышли из печати. Одна из них - исторический роман Марии Матиос под названием "Букова Земля".

Его презентация состоится 21 сентября. Один из немногих, кто уже видел и читал рукопись нового романа, - издатель, известный украинский поэт Иван Малкович. Он и поделился своими впечатлениями в комментарии УНН.

Малкович рассказал, что Матиос работала над романом 9 лет.

"Сначала рукопись романа имел 1200 страниц, сегодня он сокращен до 928. Это огромная работа. Читая эту книгу, я получил, пожалуй, одно из самых читательских впечатлений. Возможно, даже за последние десятилетия", - прокомментировал он.

Роман охватывает период продолжительностью в 225 лет, продолжил издатель.

"Это сага, роман-панорама. Его глубина достигает 225 лет. События романа заканчиваются 2014 годом - около Станицы Луганской.

Это переплетенные, перекрестные судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной. От маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы даже", - рассказал Малкович.

Факты, описанные в романе, являются историческими и не подлежат сомнению, говорит издатель.

"Это болезненная книга о том крае, о непростых судьбах людей. О том, как люди боролись за страну, боролись за украинский язык. Как богатые слои общества иногда колебались, но все равно посвящали свою судьбу развитию украинского государства", - отметил он.

Читателям не стоит пугаться большого объема романа, говорит Малкович.

"Какую бы страницу вы не открыли - вы можете начинать читать, не возвращаясь к тому, что было написано ранее. Каждый раздел - это отдельная история, целесообразно совмещенная в одной книге. И последние страницы романа вас очень удивят.

Во-вторых, это определенный европейский тренд: сегодня писатели пишут довольно большие романы", - уточнил он.

Малкович добавил, что роман "Букова земля" привлечет внимание читателя филигранным владением языка его автора.

"Читать эту книгу - это получать большое читательскоею наслаждение. Она написана роскошным языком", - рассказал он.

Украинские Национальные Новости

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