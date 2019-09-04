Роман-панорама глубиной в 225 лет: в свет выходит долгожданная книга Матиос "Букова земля"

В рамках мероприятия будет представлено немало новинок, которые совсем недавно вышли из печати. Одна из них - исторический роман Марии Матиос под названием "Букова Земля".

Его презентация состоится 21 сентября. Один из немногих, кто уже видел и читал рукопись нового романа, - издатель, известный украинский поэт Иван Малкович. Он и поделился своими впечатлениями в комментарии УНН.

Малкович рассказал, что Матиос работала над романом 9 лет.

"Сначала рукопись романа имел 1200 страниц, сегодня он сокращен до 928. Это огромная работа. Читая эту книгу, я получил, пожалуй, одно из самых читательских впечатлений. Возможно, даже за последние десятилетия", - прокомментировал он.

Роман охватывает период продолжительностью в 225 лет, продолжил издатель.

"Это сага, роман-панорама. Его глубина достигает 225 лет. События романа заканчиваются 2014 годом - около Станицы Луганской.

Это переплетенные, перекрестные судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной. От маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы даже", - рассказал Малкович.

Факты, описанные в романе, являются историческими и не подлежат сомнению, говорит издатель.

"Это болезненная книга о том крае, о непростых судьбах людей. О том, как люди боролись за страну, боролись за украинский язык. Как богатые слои общества иногда колебались, но все равно посвящали свою судьбу развитию украинского государства", - отметил он.

Читателям не стоит пугаться большого объема романа, говорит Малкович.

"Какую бы страницу вы не открыли - вы можете начинать читать, не возвращаясь к тому, что было написано ранее. Каждый раздел - это отдельная история, целесообразно совмещенная в одной книге. И последние страницы романа вас очень удивят.

Во-вторых, это определенный европейский тренд: сегодня писатели пишут довольно большие романы", - уточнил он.

Малкович добавил, что роман "Букова земля" привлечет внимание читателя филигранным владением языка его автора.

"Читать эту книгу - это получать большое читательскоею наслаждение. Она написана роскошным языком", - рассказал он.