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Роман-панорама глибиною у 225 років: у світ виходить довгоочікувана книга Матіос "Букова земля"

Роман-панорама глибиною у 225 років: у світ виходить довгоочікувана книга Матіос "Букова земля"

Київ • УНН

 • 55104 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. За два тижні – з 18 по 22 вересня – у Львові пройде головний культурний фестиваль країни - BookForum. Книжковий ярмарок збере у Львові любителів книжок, творців літератури і професіоналів видавничої справи, передає УНН.

В рамках заходу буде представлено чимало новинок, які зовсім нещодавно вийшли з друку. Одна із них — історичний роман Марії Матіос під назвою "Букова Земля".

Його презентація відбудеться 21 вересня. Один із небагатьох, хто вже бачив і читав рукопис нового роману, – видавець, відомий український поет Іван Малкович. Він і поділився своїми враженнями у коментарі УНН.

Малкович розповів, що Матіос працювала над романом 9 років.

"Спочатку рукопис роману мав 1200 сторінок, сьогодні він скорочений до 928. Це величезна робота. Читаючи цю книгу, я отримав, мабуть, одне із найбільших читацьких вражень. Можливо, навіть за останні десятиліття", - прокоментував він.

Роман охоплює період тривалістю у 225 років, продовжив видавець.

"Це сага, роман-панорама. Його глибина сягає 225 років. Події роману закінчуються 2014 роком - біля Станиці Луганської.

Це переплетені, перехресні долі п’яти родин різного статусу: землероби, воїни, міністри і посли - ті люди, діяльність яких пов'язана із буковою землею – з Буковиною. Від маленького хутірка Сірук до світових столиць: Відня, Будапешта, Варшави, Москви навіть", - розповів Малкович.

Факти, описані у романі, є історичними і не підлягають сумніву, каже видавець.

"Це болюча книжка про той край, про непрості долі людей. Про те, як люди виборювали країну, боролися за українську мову. Як багаті прошарки суспільства іноді вагалися, але все одно присвячували свою долю розбудові української держави", - зазначив він.

Читачам не варто лякатися великого обсягу роману, каже Малкович.

"Яку б сторінку ви не відкрили - ви можете починати читати, не повертаючись до того, що було написано раніше. Кожен розділ - це окрема історія, яка доцільно поєднана в одній книзі. І останні сторінки роману вас дуже вразять.

По-друге, це є певний європейський тренд: сьогодні письменники пишуть доволі великі романи", - уточнив він.

Малкович додав, що роман "Букова земля" приверне увагу читача філігранним володінням мови його авторки.

"Читати цю книгу - це отримувати велику читацьку насолоду. Вона написана розкішною мовою", - розповів він.

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