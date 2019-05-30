Украинского дерби на "Ролан Гаррос" не произошло: Свитолина прошла в следующий этап
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова приняла решение отказаться от дальнейшего участия в турнире категории Большого шлема — Открытом чемпионате Франции, сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.
Во втором круге соревнований болельщики на корте “Сюзанн Ленглен” должны увидеть украинское дерби Козлова — Свитолина, которое не произошло. Таким образом Свитолина досрочно вышла в третий круг “Ролан Гарроса”.
Отмечено, что Козлова, которая уже на старте турнира чувствовала себя нехорошо из-за простуды, отказалась от противостояния. Официальный повод отказа — боль в ребрах.
Также добавим, соперницей первой ракетки Украины по 1/16 финала станет лучше в паре Мугуруса (19 сеяная) — Ларссон.