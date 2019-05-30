Українське дербі на "Ролан Гаррос" не відбулося: Світоліна пройшла до наступного етапу

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова прийняла рішення відмовитися від подальшої участі у турнірі категорії Великого шолому - Відкритому чемпіонаті Франції, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.

У другому колі змагань уболівальники на корті "Сюзанн Ленглен" мали побачити українське дербі Козлова – Світоліна, яке не відбулося. Таким чином Світоліна достроково вийшла в третє коло "Ролан Гарросу".

Зазначено, що Козлова, яка вже на старті турніру почувалася недобре через застуду, відмовилася від протистояння. Офіційний привід відмови - біль в ребрах.

Також додамо, суперницею першої ракетки України по 1/16 фіналу стане краща у парі Мугуруса (19 сіяна) – Ларссон.

Українські Національні Новини

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