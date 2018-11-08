Трагическую дату депортации украинцев во времена СССР отметят на госуровне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада одобрила проведение мероприятий в 2019 году на государственном уровне из-за 75-й годовщины начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсянья, Холмщины, южного Подляшья, Любачевщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах. Соответствующее постановление №8603 поддержали 234 народных депутатов Украины, сообщает корреспондент УНН.
В частности, Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев предлагалось установить второе воскресенье сентября. Также в постановлении указано рекомендовать Президенту Украины объявить в Украине 2019 Годом Памяти депортированных украинцев из Польши.
В пояснительной записке отмечается, что депортация в 1944-1951 годах является одним из трагических последствий Второй мировой войны, осуществленная коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши.
Добавим, что официально депортация украинского населения началась 9 сентября 1944 года в результате соглашения между правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального Освобождения "Об эвакуации украинского населения с территории Польской Народной Республики и польских граждан с территории УССР" и Договора между СССР и ПНР "Об обмене участками государственных территорий" от 15 февраля 1951 года, принудительно переселили более 700 тыс. украинцев.
Напомним, в 2014 году архивы ОУН 1947-1951 годов, которые пролежали в земле более 50 лет, Центр исследований освободительного движения отреставрировал и выложил в свободный интернет-доступ.