Трагическую дату депортации украинцев во времена СССР отметят на госуровне

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107816 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115498 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153696 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147252 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128868 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173268 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трагическую дату депортации украинцев во времена СССР отметят на госуровне

Киев  •  УНН

 • 23627 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада одобрила проведение мероприятий в 2019 году на государственном уровне из-за 75-й годовщины начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсянья, Холмщины, южного Подляшья, Любачевщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах. Соответствующее постановление №8603 поддержали 234 народных депутатов Украины, сообщает корреспондент УНН.

В частности, Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев предлагалось установить второе воскресенье сентября. Также в постановлении указано рекомендовать Президенту Украины объявить в Украине 2019 Годом Памяти депортированных украинцев из Польши.

В пояснительной записке отмечается, что депортация в 1944-1951 годах является одним из трагических последствий Второй мировой войны, осуществленная ​​коммунистическими тоталитарными режимами Советского Союза и Польши.

Добавим, что официально депортация украинского населения началась 9 сентября 1944 года в результате соглашения между правительством Украинской Советской Социалистической Республики и Польским Комитетом Национального Освобождения "Об эвакуации украинского населения с территории Польской Народной Республики и польских граждан с территории УССР" и Договора между СССР и ПНР "Об обмене участками государственных территорий" от 15 февраля 1951 года, принудительно переселили более 700 тыс. украинцев.

Напомним, в 2014 году архивы ОУН 1947-1951 годов, которые пролежали в земле более 50 лет, Центр исследований освободительного движения отреставрировал и выложил в свободный интернет-доступ.

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