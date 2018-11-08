Роковини депортації українців у часи СРСР відзначать на державному рівні

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада схвалила відзначення у 2019 році на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Відповідну постанову №8603 підтримали 234 народних депутатів України, повідомляє кореспондент УНН.

Зокрема, Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців пропонувалося встановити другу неділю вересня. Також у постанові вказано рекомендувати Президенту України оголосити в Україні 2019 рік Роком Пам’яті депортованих українців з Польщі.

У пояснювальній записці зазначається, що депортація у 1944-1951 роках є одним із трагічних наслідків Другої світової війни, здійснена комуністичними тоталітарними режимами Радянського Союзу і Польщі.

Додамо, що офіційно депортація українського населення почалася 9 вересня 1944 року в результаті угоди між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного Визволення "Про евакуацію українського населення з території Польської Народної Республіки і польських громадян з території УРСР" та Договору між СРСР і ПНР "Про обмін ділянками державних територій" від 15 лютого 1951 року, примусово було переселено понад 700 тис. українців.

Нагадаємо, у 2014 році архіви ОУН 1947-1951 років, які пролежали в землі понад 50 років, Центр досліджень визвольного руху відреставрував та виклав у вільний інтернет-доступ.

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