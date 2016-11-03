Семья О.Сенцова не писала никаких обращений с просьбой освободить режиссера

"Никогда не писала каких-либо обращений или писем. Потому что Олег говорит, что не надо этого писать... Главное дождаться его", - сказала Л.Сенцова.

Ранее мать заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова сообщила, что надеется, что Украина не забудет о нем, пока он будет отбывать наказание в РФ.

Напомним, О.Сенцов и А.Кольченко были осуждены российским судом к 20 и 10 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Оба украинца свою вину отрицали. Правозащитное движение "Мемориал" признало их политзаключенными.