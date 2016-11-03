Родина О.Сенцова не писала жодних звернень із проханням звільнити режисера
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мати ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова Людмила розповіла, що не писала жодних зверень чи листів з проханням звільнити її сина. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Громадське", передає УНН.
“Ніколи не писала якихось звернень чи листів. Тому що Олег говорить, що не треба цього писати... Головне дочекатися його”, — сказала Л.Сенцова.
Раніше мати ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова сподівається, що Україна не забуде про нього, поки він відбуватиме покарання в РФ.
Нагадаємо, О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.