Семья Михайлишина, которого похоронили на месте А.Олеся, не знала о могиле поэта - внук

КИЕВ. 5 января. УНН. Семья Владимира Михайлишина, которого похоронили на месте украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы, не была проинформирована о том, что могила, за которую тот платил, принадлежала известному украинцу. Об этом в беседе с " Радио Свобода " сказал внук Михайлишина Марко Диан, проживающий в Швейцарии, передает УНН.