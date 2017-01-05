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Семья Михайлишина, которого похоронили на месте А.Олеся, не знала о могиле поэта - внук

Семья Михайлишина, которого похоронили на месте А.Олеся, не знала о могиле поэта - внук

Киев • УНН

 • 9186 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Семья Владимира Михайлишина, которого похоронили на месте украинского писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы, не была проинформирована о том, что могила, за которую тот платил, принадлежала известному украинцу. Об этом в беседе с " Радио Свобода " сказал внук Михайлишина Марко Диан, проживающий в Швейцарии, передает УНН.

"Это было так, что дед себе купил могилу, он умер и мы его похоронили в той могиле, которую он себе купил. А что там кто-то лежал, то нам не было известно. Что там лежал господин Кандыба (Олесь - ред.), мы не знали ", - сказал М.Диан.

О том, чьи именно останки были в могиле, как уверяет он, его родители узнали только накануне и решили, что уже поздно отменять церемонию захоронения.

"Как мы только тогда узнали, то мы уже, собственно, ничего изменить не могли. Отец так решил ", - отметил М.Диан.

Утром 3 января на Ольшанском кладбище в Праге были принудительно эксгумированы останки выдающегося украинского поэта и драматурга Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы. На их месте был похоронен Владимир Михайлишин, выходец из Украины, который ухаживал за могилой писателя и платил за нее необходимую ренту и, по чешским законам, получил на этот участок право собственности. Похоронить там Владимира Михайлишина решил его сын и наследник Роман.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы в Украину. На это дали согласие их родственники в Канаде .

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что при Министерстве культуры будет создана специальная межведомственная комиссия, которая будет заниматься вопросом перезахоронения выдающихся украинцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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