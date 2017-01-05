Родина Михайлішина, якого поховали на місці О.Олеся, не знала про могилу поета - онук

“Це було так, що дід собі купив могилу, він помер і ми його поховали в тій могилі, яку він собі купив. А що там хтось лежав, то нам не було відомо. Що там лежав пан Кандиба (Олесь — ред.), ми не знали”, — сказав М.Діан.

Про те, чиї саме останки були в могилі, як запевняє він, його батьки дізналися тільки напередодні і вирішили, що вже пізно скасовувати церемонію поховання.

“Як ми тільки тоді дізналися, то ми вже, власне, нічого змінити не могли. Батько так вирішив”, — зазначив М.Діан.

Вранці 3 січня на Ольшанському цвинтарі в Празі були примусово ексгумовані останки видатного українського поета і драматурга Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби. На їх місці був похований Володимир Михайлішин, виходець з України, який доглядав за могилою письменника і платив за неї необхідну ренту і, за чеськими законами, отримав на цю ділянку права власності. Поховати там Володимира Михайлішина вирішив його син і спадкоємець Роман.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби в Україні. На це дали згоду їх родичі в Канаді.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що при Міністерстві культури буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка буде займатися питанням перепоховані видатних українців.