Родина Михайлішина, якого поховали на місці О.Олеся, не знала про могилу поета - онук
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сім'я Володимира Михайлішина, якого поховали на місці українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби, не була проінформована про те, що могила, за яку той платив, належала відомому українцеві. Про це в бесіді з "Радіо Свобода" сказав онук Михайлішина Марко Діан, який проживає в Швейцарії, передає УНН.
“Це було так, що дід собі купив могилу, він помер і ми його поховали в тій могилі, яку він собі купив. А що там хтось лежав, то нам не було відомо. Що там лежав пан Кандиба (Олесь — ред.), ми не знали”, — сказав М.Діан.
Про те, чиї саме останки були в могилі, як запевняє він, його батьки дізналися тільки напередодні і вирішили, що вже пізно скасовувати церемонію поховання.
“Як ми тільки тоді дізналися, то ми вже, власне, нічого змінити не могли. Батько так вирішив”, — зазначив М.Діан.
Вранці 3 січня на Ольшанському цвинтарі в Празі були примусово ексгумовані останки видатного українського поета і драматурга Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби. На їх місці був похований Володимир Михайлішин, виходець з України, який доглядав за могилою письменника і платив за неї необхідну ренту і, за чеськими законами, отримав на цю ділянку права власності. Поховати там Володимира Михайлішина вирішив його син і спадкоємець Роман.
Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби в Україні. На це дали згоду їх родичі в Канаді.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що при Міністерстві культури буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка буде займатися питанням перепоховані видатних українців.